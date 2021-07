João Mário em Itália para acertar saída do Inter Milão: Sporting está atento ao processo

Pode estar perto de ficar fechada a saída de João Mário do Inter Milão. Record sabe que o médio português viajou esta segunda-feira para Itália para negociar a saída do emblema italiano, sendo a rescisão do vínculo, válido por mais uma temporada (até junho de 2022) um dos cenários que está em cima da mesa. Caso a rescisão avance, João Mário fica com via aberta para assinar com o Benfica, sem que, nesse caso, em teoria as águias sejam obrigadas a pagar a compensação ao Sporting relativa à cláusula antirivais - fixada em 30 milhões de euros.





Em Itália o 'Corriere dello Sport' faz esta segunda-feira eco da opção ontem levantada pela 'Gazzetta dello Sport', que falava na tal opção de rescisão de João Mário com o Inter para facilitar a transferência para o Benfica. Ora, esta segunda-feira o diário italiano diz que, caso essa via seja mesmo a seguida para contornar a cláusula antirrival, o Benfica ficaria com uma "dívida moral de 7,5 milhões", a ser eventualmente compensada numa futura transferência.Uma opção à qual, refira-se,sabe que a SAD do Sporting está atenta, até porque considera que nesse caso seria ainda mais fácil provar a má fé do Benfica, de João Mário e do próprio Inter. Isto porque as negociações por 7,5 milhões são públicas, nunca foram desmentidas nem por Inter Milão nem por Benfica, tendo até havido um contacto telefónico entre clubes. Logo, caso a transferência se faça por via de uma rescisão, os leões consideram que a mesma passa a ser encapotada e apenas uma forma de 'driblar' o pagamento dos 30 milhões de euros fixados.