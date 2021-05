Jogadores do Inter recusam corte nos salários depois de terem sido campeões

Em Itália a imprensa noticia esta manhã que os jogadores do Inter rejeitaram o pedido do presidente do clube, que visava um corte nos salários. Depois de ter celebrado a conquista do título há uma semana, Steven Zhang pediu à equipa e ao staff que aceitassem uma redução salarial, de modo a ajudarem o clube a fazer face à crise financeira.





Zhang falou com toda a gente, dos jogadores, ao treinador, passando pelo restante staff, mas ninguém aceitou. Ao que parece a proposta do líder dos nerazzurri passava por todos abdicarem de um mês de salário e dos prémios pela conquista do título.O 'Corriere dello Sport' escreve que os jogadores recusaram e alguns ficaram até mesmo zangados com a sugestão. O mesmo jornal adianta que o treinador Antonio Conte, bem como os diretores Beppe Marotta e Piero Ausilio não estão convencidos da situação nem da sustentabilidade do clube e podem deixar o Inter.Conte e os dois diretores têm contrato até junho de 2022.