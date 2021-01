Nainggolan não perdoa Conte: «Deu-me 8 minutos de jogo e considerou-me culpado de tudo»

Radja Nainggolan foi emprestado pelo Inter ao Cagliari até ao final da época e, em declarações à imprensa italiana, revelou aquilo que já se suspeitava, ou seja, que o treinador Antonio Conte não é propriamente um dos seus melhores amigos.





"É um grande treinador, mas fiquei triste quando, depois de me dar apenas 8 minutos de jogo, considerou-me culpado de tudo. Que podia fazer em 8 minutos?", questionou o médio belga, que não esteve entre as primeiras opções do técnico dos nerazzurri."Só me divirto se jogar", acrescentou Nainggolan, que volta a um clube onde já tinha jogado entre 2010 e 2014.O jogador falou também da sua experiência com a covid-19. "Superei a doença em 10 dias. Treinava na bicicleta estática, sentia-me bem. Que mais podia fazer? Não tinha febre nem nenhum sintoma. É uma loucura", considerou.