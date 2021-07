Oficial: João Mário já rescindiu com o Inter Milão

Está confirmado. João Mário já não é jogador do Inter Milão. O anúncio foi feito a meio da tarde desta segunda-feira, num comunicado publicado pelo emblema milanês no seu site oficial, no qual não acrescenta mais nenhum pormenor. O médio português, de 28 anos, estava a um ano de terminar a sua ligação com os milaneses.





Livre no mercado, o médio que esteve cedido ao Sporting na temporada passada, poderá em teoria assinar por qualquer clube, mas tudo indica que o seu futuro passará pelo Benfica.Fonte ligada ao internacional português garantiu que o jogador foi a Milão a pedido do Inter e que a rescisão foi-lhe proposta pelo clube italiano, não tendo a ideia partido do próprio João Mário.