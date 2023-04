Onana e a defesa decisiva frente ao FC Porto: «Foi muito importante para o clube e para mim»

Em jeito de lançamento ao jogo com o Benfica para a primeira mão dos quartos de final da Champions, que tem início agendado para as 20 horas de terça-feira [amanhã], André Onana recordou a eliminatória com o FC Porto e as defesas importantes que se tornaram fundamentais para os nerazzurri avançarem em frente na prova milionária.





"Foi muito importante para o clube e para mim. Foi por isto que o Inter Milão me quis, para jogar como tenho vindo a fazer. Estou muito satisfeito com os meus desempenhos até agora, mas estou aqui para fazer o meu trabalho. Estou contente por ter feito especificamente essa defesa porque permitiu-nos seguir em frente na Champions, que foi o mais importante para nós. E para consegui-lo tivemos de sofrer. São coisas que acontecem no futebol. Não podemos jogar sempre bem. Na minha opinião, se tivermos de sofrer para conseguir a vitória eu aceito", disse o guarda-redes do Inter Milão, em declarações à UEFA.