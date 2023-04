Reunião de emergência no Inter termina com aviso a Inzaghi: é preciso eliminar o Benfica

A derrota do Inter frente ao Monza, ontem em Milão, fez soar os alarmes na cúpula dos nerazzurri e o treinador Simone Inzaghi foi convocado para uma reunião de emergência depois do jogo, onde recebeu um ultimato, segundo revela este domingo a imprensa italiana.A equipa não ganha na Serie A há cinco jornadas (quatro derrotas e um empate), isto depois de bater o Benfica na Liga dos Campeões. Este último desaire deixa a equipa no 5.º lugar, a dois pontos do quarto posto (ocupado pelo Milan), o último de acesso à Champions na próxima época.A pressão em torno de Inzaghi aumentou e mal o jogo acabou o treinador foi convocado para uma conversa com vários membros da direção. O 'calciomercato.com' adianta que estiveram Steven Zhang, Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Alessandro Antonello.No encontro foi discutida a situação da equipa, bem como o decisivo duelo com o Benfica, na segunda mão dos quartos de final da Champions, quarta-feira, em Milão.A ideia é manter Inzaghi no cargo, não obstante os protestos de alguns adeptos, mas direção fez um ultimato claro técnico: terá de eliminar o Benfica na Liga dos Campeões, bem como garantir um lugar entre os quatro primeiros na Serie A.O treinador deixou o estádio já passava da meia-noite. Meia hora depois saiu o presidente Steven Zhang, seguido pelos restantes diretores.