Sacchi alerta Inter para jogo com Benfica: «Inter pode estar mais relaxado, mas não deve adormecer»

Depois de na terça-feira ter atribuído favoritismo ao Benfica , Arrigo Sacchi voltou a expressar a sua admiração perante as águias e nem mesmo a derrota na primeira mão diante do Inter Milão faz o conceituado antigo técnico italiano mudar de ideias. A vantagem de 2-0 é boa, mas Sacchi alerta o Inter para a qualidade dos encarnados."O Inter pode estar mais relaxado, mas não deve adormecer, porque o Benfica ainda é uma equipa perigosa. A exibição em Portugal mostrou muita qualidade, com o meio campo e a defesa a trabalhar em conjunto, algo que têm de repetir. O Inter tem de jogar um estilo de futebol europeu, com ritmo alto, ideias claras e, se possível, com pressão alta. O Inter perdeu onze jogos na Serie A esta época e isso apenas sucede porque não são consistentes na Liga. São demasiado estáticos taticamente e não pressionam. Depois de ver o jogo com o Monza [derrota por 1-0], mesmo tendo uma notável vantagem, é legítimo termos dúvidas em relação ao Inter", considerou o ex-técnico, à 'La Gazzetta dello Sport'.