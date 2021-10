Samuel Eto’o recorda Inter de Mourinho: «Tínhamos uma equipa de lutadores com um treinador único”

O ex-avançado camaronês Samuel Eto’o participou este domingo, em Trento, Itália, no Festival dello Sport, evento organizado pela 'Gazetta dello Sport'. À semelhança de vários convidados do mundo do futebol, Eto’o respondeu a várias questões dos jornalistas e adeptos, tendo acabado por lembrar o período glorioso (2009-2011) que viveu no Inter Milão sob a batuta de José Mourinho.





Ao recordar o tempo em que vestiu, segundo Eto’o, a "camisola mais bonita de Itália", o ex-avançado de 40 anos falou com especial carinho dos seus companheiros, da caminhada até à final da Liga dos Campeões de 2010 e do técnico luso."Vou revelar-vos uma coisa. Talvez não acreditem, mas o triplete era o meu objetivo. Quando discuti o contrato com o doutor Massimo Moratti [presidente do Inter de Milão em 2009], houve uma divergência financeira", contou. "Eu disse 'Vamos colocar esta quantia como prémio, e digo-lhe que, dentro de dois anos, vamos conquistar a Liga dos Campeões'. Afinal, bastou um...", acrescentou o ex-jogador.Porém, a razão de tanto sucesso no ano de 2010 do Inter é óbvia para Eto’o: "Tínhamos uma equipa de lutadores, com um treinador único, que percebia perfeitamente cada jogador e soube combinar tudo com o sentimento dos adeptos do Inter", concluiu.