Simone Inzaghi e o duelo com o Benfica: «Queremos dar mais um sonho aos nossos adeptos»

O treinador do Inter Milão, Simone Inzaghi, adversário do Benfica, disse esta sexta-feira que quer "dar mais um sonho" aos seus adeptos com a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões.

"Estamos muito orgulhosos, porque um clube como o nosso merece fazer este tipo de jogos. Contra o Benfica serão dois belos jogos, com um grande ambiente e uma tensão ao nível desta competição", afirmou o treinador italiano, em comunicado.

Simone Inzaghi, que regressa a Portugal após eliminar o FC Porto (1-0 em Milão e 0-0 no Dragão), adianta que "o Benfica é uma equipa forte e com muita tradição, que venceu o seu grupo a jogar muito bem".

"No entanto, não ficámos para trás e queremos dar mais um sonho aos nossos adeptos. Serão dois desafios emocionantes e complicados, trabalharemos ao máximo para não deixar nada ao acaso e tentar sair na frente", disse Inzaghi.

Caso o Inter Milão elimine o Benfica, terá como adversário nas meias-finais da Liga dos Campeões o vencedor da eliminatória entre duas outras equipas italianas: o Nápoles e o AC Milan.

Inter Milão, segundo do campeonato italiano, a 18 pontos do Nápoles, e Benfica, líder da liga portuguesa, vão defrontar-se em dois jogos, o primeiro no Estádio da Luz, em Lisboa, em 11 abril, e o segundo em San Siro, em 19 do mesmo mês.