Sneijder recorda 'castigo' de Mourinho a Balotelli na final da Champions: «Se vais contra ele...»

Wesley Sneijder recordou a final da Liga dos Campeões ganha pelo Inter em 2010, numa equipa onde atuava Mario Balotelli e que tinha José Mourinho como treinador. Em Istambul, onde já está para assistir ao vivo à final da Champions entre os nerrazurri e o Manchester City, o ex-jogador holandês começou por elogiar o avançado italiano, que considerou ser um jogador "incrível", mas não tinha a mentalidade adequada."Balotelli era um jogador com uma boca muito grande e um coração minúsculo. Era um jogador incrível. Poderia ter sido um dos melhores avançados do mundo se fosse normal. A sua mentalidade nem sempre foi a mais correta, mas era um bom tipo. Para mim, ele era como uma criança pequena quando estava connosco", lembrou, em declarações ao 'The Sun'.Sneijder contou que José Mourinho tentou corrigir esta atitude do internacional italiano, mas não correu da melhor forma para o avançado. "Tentámos gerir isso com ele, mas foi muito difícil. Mourinho tentou, mas é um treinador que, se vais contra ele, vai castigar-te ainda mais arduamente. Foi o que ele fez na final [da Liga dos Campeões]. Meteu-o a aquecer durante 45 minutos, mas não o lançou", revelou o antigo internacional holandês, que comparou mesmo Balotelli a Cristiano Ronaldo e Messi."Sem dúvida [que podia ter chegado ao nível de Messi e Cristiano Ronaldo]. Nos treinos era fantástico. Tinha tudo o que um avançado precisa, mas se a tua mentalidade não for a correta, não vais conseguir", referiu.