Tribunal condena Lautaro a compensar família da antiga ama e o argentino atira: «Vão mas é trabalhar!»

O tribunal de Milão condenou esta quarta-feira Lautaro Martínez e a sua companheira, a também argentina Agustina Gandolfo, a compensar financeiramente a família de uma antiga ama de um dos filhos do casal, segundo informa hoje o 'SportItalia'. O futebolista do Inter Milão e a sua companheira foram acusados pela família da antiga babysitter, que entretanto faleceu no início deste ano, de terminarem ilegalmente o contrato entre as duas partes, após terem conhecimento que esta tinha uma doença terminal.O internacional argentino, vencedor do Mundial disputado no Qatar, já reagiu nas redes sociais e não o fez de ânimo leve. "Decidi guardar o meu silêncio por muito tempo por respeito a uma família com a qual nunca tivemos problemas. Mas não vou permitir que sujem o nome da minha. Contratámos uma pessoa que estava doente, uma amiga de longa data, mas que lamentavelmente não pôde trabalhar mais porque a sua doença assim não permitiu. Depois de fazermos muito por ela e pela sua família, desde pagarmos as passagens da família para que viessem para cá, ajudar a encontrar camas no hospital quando estava cheio, ajudar com o seu tratamento, com o alojamento da sua família - a qual tivemos que CONVENCER para que viessem cuidar da sua filha que estava a morrer. Depois de darmos tudo, esperaram pela morte da filha para tentar tirar-nos dinheiro e aproveitar-se da situação. Agora depois da audiência, onde não puderam tirar-nos nem um euro porque não havia como, pois a nossa ajuda, a nossa GRANDE AJUDA, demos a ela quando tivemos ou achámos por bem fazer. E agora fazem isto para tentar sujar o nosso nome? Que classe é preciso ter para tentar aproveitar-se da morte de um filho para tentar ganhar dinheiro? Tenho nojo da família Lizzola. Vão mas é trabalhar!", pode ler-se numa longa mensagem deixada por Lautaro Martínez nas 'stories' do Instagram, que foi igualmente partilhada por Agustina Gandolfo no seu perfil naquela rede social.