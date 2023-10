Ultras do Inter queriam levar 30.000 apitos para hostilizar Lukaku

Domingo é dia de jogo grande em Milão, com um duelo entre Inter e Roma que promete ferver nas bancadas, muito por culpa do regresso de Romelu Lukaku ao Giuseppe Meazza, agora na condição de adversário. Os ultras nerazzurri há muito que preparam uma receção se prevê hostil, com cânticos e tarjas a visar o belga, mas um dos principais 'trunfos' para esse ambiente acabou por ser esta sexta-feira banido pelas autoridades, que anunciaram a intenção de impedir a entrada dos cerca de 30.000 apitos que os ultras se preparavam para fazer chegar aos adeptos na entrada do estádio. Sem os apitos, os fãs do Inter terão de fazer uso das próprias gargantas para visar o avançado belga, algo que não deverá ser propriamente muito difícil...Nas redes sociais, os ultras do Inter condenaram a decisão das autoridades, por considerarem-na diferente de outros momentos. "Mais um gesto de abuso. Agora os apitos foram banidos. Dez mil em Florença há dois anos, tudo bem. A lei não é a mesma para todos", podia ler-se na mensagem, que aludia ao jogo entre Fiorentina e Juventus, que marcou o regresso de Dusan Vlahovic a Florença, depois da transferência para a Vecchia Signora.