Juventus esclarece futuro de Cristiano Ronaldo

Andrea Agnelli, o presidente da Juventus, apresentou hoje a equipa que vai gerir o futebol nos bianconeri e a continuidade de Cristiano Ronaldo foi, naturalmente, um dos temas abordados na conferência de imprensa. O novo diretor desportivo do clube italiano, Federico Cherubini, diz que "não houve sinais" de Cristiano Ronaldo no sentido de deixar o clube, pelo que o jogador é esperado em Itália, depois das férias.





"Não houve sinais da parte do Ronaldo", disse Cherubini, que substituiu Fabio Paratici no cargo. "Especialmente no que diz respeito aos rumores de transferência, também não há sinais por parte da Juventus.Cherubini, que apareceu na conferência de imprensa juntamente com Maurizio Arrivabene - antigo patrão da Ferrari, agora nomeado CEO da Juventus -, Pavel Nedvedev e o presidente, garantiu que a formação de Turim não tem motivos para deixar sair o português."Na última época ele marcou 36 golos em 44 jogos, os números nem sempre dizem tudo, mas escondem muitas verdades. Estamos felizes por o Ronaldo se juntar à equipa assim que terminar as suas férias", acrescentou.Recorde-se que ainda antes do final da época falou-se em Itália de que o português podia estar de saída de Turim. Manchester United, Real Madrid, PSG e até o Sporting apontados como possíveis destinos.