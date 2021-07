A dupla pretendida pela Juventus para se juntar a Cristiano Ronaldo

A permanência de Cristiano Ronaldo na Juventus parece um cenário cada vez mais próximo e os 'bianconeri' já definiram dois alvos para 'atacar' no mercado, segundo avança o 'Tuttosport', que podem ajudar a equipa a atingir os seus objetivos e fazer 'companhia' ao avançado português: Locatelli, do Sassuolo e Kaio Jorge, do Santos.





Locatelli, médio italiano de 23 anos, é um dos maiores desejos da equipa treinada por Allegri. A sua campanha positiva no campeonato, que acabou com o Sassuolo em 8.º lugar, foi desde logo o que despertou o interesse de grandes clubes europeus. A juntar a isso, o jogador também se tem destacado no Euro'2020 ao serviço da seleção, com dois golos em três partidas disputadas até ao momento (sendo que a Itália jogará ainda a meia-final contra a Espanha, esta terça-feira, pelas 20h).Já Kaio Jorge, avançado do Santos de 19 anos, é rotulado como uma das maiores promessas do futebol mundial. Com seis golos e três assistências em 23 jogos disputados na temporada passada ao serviço da equipa brasileira, e um valor de mercado estimado de 12 M€, de acordo com o 'Transfermarkt', o jogador será um dos alvos a assegurar de imediato, garantindo já o futuro do ataque da Juventus, numa altura em que o interesse do Milan e do Bayer Leverkusen no ponta-de-lança podem ser uma complicação no negócio.