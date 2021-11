A fúria de Cristiano Ronaldo no intervalo do jogo com FC Porto: «Não jogamos uma merda!»

O documentário sobre a temporada 2020/21 da Juventus, intitulado 'All or Nothing', estreou esta madrugada e um dos momentos que promete dar que falar envolve uma intensa discussão entre Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado... por causa do FC Porto. Tudo sucedeu ao intervalo do duelo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Champions, quando CR7 chegou ao balneário furioso e disparou em todas as direções.: "Temos de tentar mais. Que merda! Não jogamos nada! Nada!": "Acalma-te...": "Merda! Não jogamos uma merda!"(...): "Eu também, eu também!": "Tens de ser um exemplo para toda a gente...": "Estou a incluir-me a mim mesmo! Mas não jogamos nada, temos de dizer a verdade. Isto é um jogo de Champions! Temos de ter personalidade."Aí entra: "Já chega, vamos lá. Já chega, Cri. Já chega, Juan."Em seguida, o técnico apela ao espírito de grupo. "Temos de ser calmos e pacientes. Vamos continuar com este espírito, mas sem discutir, com postura de quem quer ganhar".Apesar de Cristiano Ronaldo continuar com cara de poucos amigos, o ambiente fica mais sereno nos segundos seguintes, com Cuadrado a aproximar-se do português para um gesto de reconciliação no regresso ao relvado.A Juventus voltou com a corda toda, até deu a volta ao resultado na segunda metade com um bis de Federico Chiesa, mas os dragões conseguiram aguentar até ao prolongamento, onde Sérgio Oliveira foi herói com um golo aos 115'.