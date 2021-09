A reação de Nedved ao golo de Ronaldo: «Marcou de novo? Bem, não me surpreende...»

Cristiano Ronaldo pode ter partido para o Manchester United, mas continua a estar na ordem do dia da Juventus, mesmo que hoje tenha sido numa situação claramente... inesperada. Este sábado, enquanto CR7 fazia a sua estreia pelos red devils, Pavel Nevdev falava antes do jogo da Juve com o Nápoles e, naquele momento, o português marcava o seu segundo golo. A reação do checo diz tudo...





"O Cristiano marcou outra vez? Bem, não me surpreende...", atirou o vicepresidente da Vecchia Signora, ao DAZN.