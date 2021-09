Adepto da Juventus que dirigiu insultos racistas a Maignain identificado pela polícia

A polícia italiana identificou um adepto da Juventus que dirigiu insultos racistas a Mike Maignan, quando o guarda-redes do AC Milan aquecia com os restantes companheiros antes da partida entre os dois clubes, no passado domingo, com recurso às câmaras instaladas no estádio dos bianconeri, que tinham aberto um inquérito para investigar o caso.





De acordo com a 'Gazzeta dello Sport', trata-se de um sindicalista da província de Rovigo que era membro de uma das claques de apoio ao emblema de Turim, a Juventus Club Gaetano Scirea, da qual foi expulso assim que se soube do sucedido.O adepto, que foi denunciado por incitamento ao racismo, fica, para já, impedido de entrar no estádio nos próximos meses, mesmo que os tribunais italianos não decidam abrir um processo contra ele, segundo a mesma fonte.