Adrien Rabiot recusa patrocínios de marcas de desporto: «Ganho suficientemente bem»

A grande maioria dos jogadores de futebol assina contrato de patrocínio com marcas desportivas, principalmente no que a chuteiras diz respeito. Adrien Rabiot, médio da Juventus, é uma exceção. O francês decidiu há muitos anos que não se quer comprometer com qualquer marca e explicou, em entrevista ao 'L' Équipe' a razão."Sempre gostei de ser livre. Os sapatos, seja qual for o fabricante, podem ser bons num dia e não tão bons no outro. Quero poder escolher o que é melhor para mim. Poder mudar, se necessário, de um fabricante de equipamento para outro. É o conforto que orienta a minha escolha, não a estética. A certa altura, usei Adidas, depois escolhi Nike porque me sentia melhor, sem estar preso a um contrato", confessou Adrien Rabiot."Optei por ser livre. Sabe que com os contratos há obrigações, muitas coisas para fazer, filmagens num sítio e noutro. Não me apetece. O nosso tempo de descanso entre jogos e treino é muito curto e prefiro usá-lo para recuperar em vez de ir filmar para Ibiza ou outro sítio qualquer. É uma escolha que aceito. Ganho a vida suficientemente bem para não pensar que preciso de tanto dinheiro", atirou.