Agente diz que Pogba "nunca teve a intenção de infringir as regras"

A representante de Paul Pogba, suspenso provisoriamente devido a um controlo antidoping que teve resultado positivo para testosterona, disse esta terça-feira que o médio internacional francês "nunca teve a intenção de infringir as regras".

Em comunicado enviado à Sky Sports, Rafaela Pimenta indicou que o jogador está a aguardar o resultado da contra-análise, deixando uma garantia: "O certo é que Paul Pogba nunca teve a intenção de infringir as regras".

Pogba, de 30 anos, foi suspenso provisoriamente pelo Tribunal Nacional Antidopagem italiano, depois de a análise ao controlo ter detetado a presença de metabólitos da testosterona, anunciou na segunda-feira a Agência Italiana Antidoping (Nado).

A Nado não especifica a data em que Pogba foi testado, mas, segundo a imprensa italiana, que revelou a informação, a análise foi efetuada no dia 20 de agosto, após o jogo entre a Udinese e a Juventus, da primeira jornada do campeonato italiano, no qual não chegou a ser utilizado.

Se a contra-análise confirmar a presença de metabólitos de testosterona, o internacional gaulês arrisca uma suspensão de quatro anos.

O campeão mundial pela França em 2018 teve uma época 22/23 de pesadelo, quer fora quer dentro do campo, na qual somou lesões, de tal modo que não fez mais do que 10 partidas, o que o deixou de fora do Mundial de 2022, no Qatar.

Em 27 de agosto, Pogba, cuja última partida tinha ocorrido a 14 de maio, retornou à competição no empate (1-1) em casa, frente ao Bolonha para a Série A.