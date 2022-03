Andrea Agnelli: «A Superliga Europeia não falhou. Onze clubes ainda estão vinculados»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Andrea Agnelli defendeu a necessidade de se avançar para a criação da Superliga Europeia, competição que esteve para ser fundada em abril último. O presidente da Juventus justificou o seu ponto de vista e considerou que o "futebol europeu precisa desesperadamente de reformas", durante o 'Business of Football Summit'."A Superliga não falhou. A UEFA sabia que, como presidente da Juventus, estava a trabalhar em algo diferente. Foi um trabalho coletivo de 12 equipas, não apenas de um pessoa. Esses 12 clubes assinaram um contrato com 120 páginas e 11 deles ainda estão vinculados. Na minha opinião, o futebol europeu precisa desesperadamente de reformas", começou por referir o dirigente, não querendo comentar as declarações de Javier Tebas sobre o assunto, porque "falam por si".E acrescentou: "O compromisso não é uma escolha de agora, há necessidade de reformas mais profundas. Um corpo monopolista é capaz de liderar um negócio como o futebol? Penso que não."