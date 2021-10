Agnelli fala sobre Cristiano Ronaldo e recorda: «A Juventus é maior do que qualquer um»

Andrea Agnelli, presidente da Juventus, falou sobre Cristiano Ronaldo esta sexta-feira, na assembleia geral de acionistas dos bianconeri. O líder do clube de Turim disse que foi "uma honra" contar com o português, mas lembrou que o clube "está acima de todos".





"Foi uma honra e um prazer ter o melhor jogador do Mundo nas fileiras da Juventus, só podemos aplaudi-lo simbolicamente e agradecer-lhe", explicou, citado pela 'Sky Italia'."O único 'pecado' talvez tenha sido o facto de num ano e meio dos três em que o Cristiano esteve connosco não tenha havido público no estádio. Mas o Morata tem razão quando poucos dias após a saída do Cristiano disse que a camisola da Juventus exige responsabilidade, não apenas companheirismo", prosseguiu.E a finalizar, o presidente deixou uma garantia: "A Juventus como clube é maior do que qualquer um que teve a honra de participar na sua caminhada desde 1897 até hoje. A Juventus vem antes de qualquer um".