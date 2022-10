Alerta da seleção francesa: Pogba tem uma nova lesão

Ainda recém-recuperado da cirurgia ao menisco do joelho direito, na sequência de uma lesão sofrida na pré-época, Paul Pogba voltou a sofrer uma nova mazela, agora num treino da Juventus, deixando a seleção francesa em alerta, a menos de um mês do Mundial.Segundo a 'Gazzetta dello Sport' o médio, que ainda não jogou pela Juventus esta época e que tem poucos dias para convencer o selecionador Didier Deschamps da sua condição física, foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa, causada pelo longo período de ausência dos relvados, e vai ter de parar 10 dias.Quando se lesionou no joelho, durante a digressão dos bianconeri aos Estados Unidos, no verão, Pogba ainda considerou os tratamentos convencionais, de modo a evitar uma longa paragem, mas acabou por ter de ir à mesa de operações.O médio estava de volta aos treinos na Juventus e preparava-se para voltar a jogar, de modo a ser opção para o Mundial, que começa a 20 de novembro. Sofreu agora este revés, que pode mesmo vir a afastá-lo do Qatar...