Del Piero antevê duelo com o Benfica: «Juventus precisa de um milagre»

”A Juventus precisa de um milagre esta noite”



Alessandro Del Piero à ELEVEN | @PedroFilipeMaia

Nome lendário da história da Juventus, Alessandro del Piero assumiu que a equipa italiana tem uma missão bem complicada para o duelo desta noite diante do Benfica e que apenas um milagre impedirá o adeus precoce à Liga dos Campeões."As coisas não estão a correr bem. Especialmente na Champions, onde está muito mau, dramático mesmo. Pelo que vimos nos outros jogos, precisam de um milagre hoje e depois na próxima semana. Se podem fazê-lo? Claro. Pela história, pelos jogadores, pelo treinador, têm algo mais para mostrar em comparação com o que fizeram, mas é sempre difícil. Lembro-me da partida de Turim, o Benfica jogou de forma fantástica e mereceu ganhar. Não me surpreendeu muito. O futebol português sempre esteve a um nível alto em termos de qualidade, tanto no aspeto físico, como técnico. E agora, olhando para o Mundial, têm uma seleção incrível. Estive cá no ano passado, vi academia, os programas que têm, em especial o do Benfica. É fantástico o número de jogadores que saem. Não me surpreende de todo", garantiu o italiano, que se mostrou até impressionado pela qualidade do relvado da Luz.