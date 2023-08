Allegri criticou Yildiz por mexer no cabelo e no dia seguinte... jovem foi cabeleireiro cortá-lo

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Juventus (@juventus)

Aos 18 anos, o jovem avançado Kenan Yildiz viveu este domingo a sua estreia pela Juventus e até deu boa conta de si na vitória sobre a Udinese. Foi elogiado pela imprensa e até pelo treinador, mas houve algo que também chamou a atenção de Massimiliano Allegri pela negativa: o tique para estar de forma recorrente a ajeitar o cabelo. Meio a sério, meio a brincar, Allegri fez notar a sua visão na conferência de imprensa, com uma espécie de pedido. "Tem de cortar o cabelo amanhã, porque andou a ajeitá-lo umas cem vezes. Esquecendo isso, é um miúdo com muita qualidade".Um dia depois, Yildiz aparentou ser um miúdo 'bem mandado' e seguiu a indicação do treinador. Dirigiu-se ao seu cabeleireiro e tratou de fazer um corte até bem razoável. A cena até foi captada pela própria Juventus, que nas redes sociais partilhou o vídeo com o antes e o depois. "O mister vai ficar contente", podia ler-se na legenda da publicação.