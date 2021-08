Allegri depois da derrota frente ao Empoli: «Não precisamos de pensar mais em Cristiano Ronaldo»

O primeiro jogo da Juventus na era pós-Cristiano Ronaldo não correu como planeado. Depois de na estreia do campeonato, ainda com CR7 no banco, a vecchia signora não ter ido além de um empate no terreno da Udinese (2-2), desta vez, já com o internacional português oficial no Manchester United, os comandados de Massimiliano Allegri foram derrotados, em casa, pelo Empoli (0-1).





«Fiasco e assobios»: imprensa italiana não poupa Juventus após derrota frente ao Empoli



"Precisávamos de mais paz de espírito. Os nossos jovens tentaram resolver o jogo individualmente, mas estou confiante. É um grupo com valores técnicos e morais importantes, as coisas vão acabar por sair", começou por dizer o treinador dos bianconeri à 'Dazn' após o final da partida."Não é fácil, mas temos muito tempo para recuperar. Temos de trabalhar mais na consistência e estes dois erros irão certamente ser corrigidos", sublinhou, antes de virar a página relativamente a Cristiano Ronaldo."O Cristiano fazia muitos golos, é muito bom nisso. É um jogador extraordinário, mas a partir deste momento não vamos pensar mais nele. Tenho um excelente grupo e muito para trabalhar. Estes momentos vão-nos ajudar em momentos mais difíceis no futuro", rematou.A Juventus volta a entrar em ação no campeonato italiano no próximo dia 12, em casa do Nápoles.