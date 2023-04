Allegri e a situação de Leandro Paredes: «Houve um confronto de ideias»

Massimiliano Allegri confirmou que Leandro Paredes manifestou desagrado por não estar a ter tantas oportunidades como entende merecer mas nega que haja um caso no balneário da Juventus."Houve um confronto de ideias porque o Leandro tem estado a jogar menos nesta fase face ao início, altura em que jogou muito. É normal que haja um pouco de frustração por causa disso, mas faço escolhas com base no que vejo e no que considero ser melhor para a equipa. Todos devem sentir-se parte do grupo. Estou feliz com a reação dele, significa que se importa", disse o treinador da Juventus na véspera de receber o Sporting, em jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.Na conferência de antevisão do jogo (quinta-feira às 20 horas em Turim), Allegri deixou elogios a Rúben Amorim e disse que a Juventus terá de ser muito competente para ultrapassar o Sporting."O treinador do Sporting é jovem e tem qualidade. Voltou a dar o título de campeão ao Sporting 19 anos depois. Temos de fazer as coisas da maneira certa para levarmos vantagem para Lisboa", afirmou.