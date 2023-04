Allegri elogia Rúben Amorim e avisa: «Temos de fazer as coisas da maneira certa»

Massimiliano Allegri elogiou esta quarta-feira Rúben Amorim, treinador que vai enfrentar amanhã em jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. O Juventus-Sporting está agendado para as 20 horas, em Turim, e o técnico italiano sabe que a sua equipa tem de fazer "as coisas da maneira certa"."O treinador do Sporting é jovem e tem qualidade. Voltou a dar o título de campeão ao Sporting 19 anos depois. Temos de fazer as coisas da maneira certa para levarmos vantagem para Lisboa", afirmou.E prosseguiu: "O Sporting conseguiu sete vitórias e quatro empates nos últimos 11 jogos. São jovens e bem organizados. Seríamos doidos se encarássemos o jogo de forma leviana, são tecnicamente bem organizados. Eliminaram o Arsenal que é líder da Premier League. É um Sporting completamente diferente da última vez, com mais tarimba, e na Europa não podemos subestimar estas situações".Sobre as baixas no seu plantel, Allegri garantiu que "Alex Sandro e Vlahovic estão disponíveis, De Sciglio não".