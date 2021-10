Allegri está aflito na Juventus e a culpa é de Cristiano Ronaldo

Casa onde não há... pontos, todos ralham e ninguém tem razão. A derrota em Turim diante do Sassuolo (1-2) abriu uma nova crise na Juventus. A equipa está no 7º lugar (!), já com 13 golos sofridos ao fim de 10 jornadas, registo inédito nos últimos 30 anos e que deixou o diretor desportivo Nedved furioso na bancada, onde também se notou a contestação a Massimiliano Allegri.





O treinador apresenta números piores do que Pirlo, o seu antecessor. No meio da crise, até CR7 veio à baila. Depois de Chiellini ter criticado o timing da saída do português, foi a vez de Allegri abordar a situação. "É normal que a 28 de agosto, quando ele sai, a três dias do fecho do mercado, não o consigas substituir. Se Ronaldo tem saído um mês antes, talvez o clube tivesse a possibilidade de atuar de forma diferente", vincou o italiano antes do jogo com o Verona de Miguel Veloso: "Temos de estar sossegados e trabalhar para conseguirmos resultados."