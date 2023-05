Allegri está "farto" das perdas de pontos e fala em "tortura": «Decidam onde devemos estar!»

Depois de ter recuperado os 11 pontos perdidos no âmbito de um processo, a Juventus ficou ontem a saber, pouco antes de entrar em campo para defrontar o Empoli, que voltou a perder pontos, agora 10, pelo escândalo de irregularidades financeiras em transferências de futebolistas. O treinador Massimiliano Allegri admitiu estar "farto"."Decidam de uma vez por todas onde a Juventus deve estar e depois digam-nos. Isto é tortura, uma falta de respeito para quem trabalha, para com os jogadores e treinadores. É incrível, já chega", atirou o treinador aos microfones da DAZN depois da partida que os bianconeri perderam, por 4-1.Com esta nova sanção a Juventus passa de segunda a 7.ª classificada, a 5 pontos do Milan, pelo que a duas jornadas do final da Serie A a equipa vê as possibilidades de se apurar para a Liga dos Campeões reduzirem-se substancialmente. "No relvado a Juve é segunda e isso deve ficar bem claro. Podíamos ter feito mais neste jogo, mas as condições eram especiais. Não há nada a apontar aos meus jogadores. Posso garantir que não foi fácil para eles, é uma situação anormal, surrealista, mas fizeram o melhor que puderam", acrescentou Allegri.