Allegri fala em "dia bom" mas assume: «Tivemos um pouco de sorte no final contra o Sporting»

Após o empate em Alvalade e consequente apuramento da Juventus para as 'meias' da Liga Europa, Massimiliano Allegri referiu ter sido "um bom dia", mas reconheceu que os bianconeri tiveram alguma sorte."Foi um bom dia. Tivemos um pouco de sorte no final contra o Sporting", começou por referir o técnico da formação italiana, no final do encontro."Fizemos um bom jogo, especialmente na 2.ª parte, mas tínhamos que fazer melhor no final. Levamos para casa este bom resultado num dia onde nos foram devolvidos 15 pontos [na Serie A]. Agora temos de deixar a Liga Europa de lado durante duas semanas e voltar ao campeonato. Vimos de duas derrotas consecutivas [na Serie A], temos de recomeçar e garantir um lugar entre os quatro primeiros", acrescentou.Allegri deixou depois elogios aos seus jogadores. "Todos estiveram bem. Os três do meio-campo fizeram um bom jogo. Gosto muito de jogar com três médios, também pelas caraterísticas dos jogadores que tenho à disposição. Estivemos bem, mas por vezes procurámos jogadas para a área, mas também temos de ter paciência e chutar de fora da área", afirmou o técnico, que disse ainda que Rabiot se "tornou num jogador importante e extraordinário".O Sevilha é o adversário que se segue nas 'meias' da Liga Europa, algo que agrada Allegri. "Esperava que eles passassem, são uma boa equipa no drible. Ganharam a Liga Europa várias vezes", lembrou.