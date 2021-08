Allegri: «Ronaldo disse-me que fica na Juventus»

A novela da possível saída de Cristiano Ronaldo da Juventus parece estar a chegar ao fim. Massimiliano Allegri, veio este sábado tranquilizar os adeptos: "Ele disse-me que fica".





Na antevisão da partida contra a Udinese, que marca a estreia do clube de Turim no campeonato italiano 2021/22, o técnico do conjunto bianconeri veio dissipar os rumores e reforçar a entrega do internacional português: "Ele vai estar disponível para o jogo de amanhã. Ele é um valor acrescido para a nossa equipa que nos garante um número importante de golos".O mercado termina apenas no dia 31 de agosto mas a possibilidade do atacante português permanecer no clube italiano é cada vez maior e o clube parece confiante na sua permanência por mais uma época.Cristiano Ronaldo e a Juventus estreiam-se na liga italiana este domingo às 17h30 frente à Udinese.