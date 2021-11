Ambiente de cortar à faca no balneário da Juventus: Allegri desentende-se com seis jogadores

A época na Juventus vai de mal a pior. Depois de novo desaire da equipa de Turim perante o Hellas Verona este fim-de-semana (derrota por 2-1), em Itália fala-se que o ambiente no balneário estalou. Em causa estará um confronto entre o técnico Massimiliano Allegri e seis jogadores do plantel.





O treinador italiano está sob grande pressão, após ter conquistado apenas 15 pontos em 33 possíveis. A Juventus ocupa a nona posição na tabela da Serie A e está 16 pontos atrás dos lideres Nápoles e AC Milan, fazendo com que a reconquista do ‘scudetto’ seja agora uma miragem.Segundo informa o jornal ‘Football Italia’, no final da partida deste sábado, o treinador teve um confronto com seis jogadores que começam a perder a confiança e a paciência no técnico. Os futebolistas em questão foram Adrien Rabiot, Rodrigo Betancur, Dejan Kulusevski, Moise Kean, Arthur e Álvaro Morata.De acordo com as informações veiculadas, os jogadores estão frustrados com várias decisões de Allegri, enquanto, por sua vez, o italiano está descontente com as exibições dos meios campistas e atacantes da equipa, devido ao facto de não estarem a criar oportunidades suficientes para o jogo ofensivo da equipa.