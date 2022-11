Andrea Agnelli e restante direção da Juventus demitem-se após acusações de fraude fiscal

Terminou a era de Andrea Agnelli à frente da presidência da Juventus. O empresário de 46 anos, um dos criadores e maiores impulsionadores da Superliga Europeia, demitiu-se - assim como os restantes membros da direção por si liderada - após acusações de fraude fiscal. A informação inicialmente avançada pela imprensa italiana foi entretanto confirmada pelo próprio Conselho de Administração do clube, que em comunicado indicou de pronto Maurizio Scanavino como o novo diretor-geral da 'Vecchia Signora'.Com Agnelli, sai ainda Pavel Nedved, antiga figura do clube que desempenhava funções como vice-presidente. Já Maurizio Arrivabene, que desde novembro do último ano assume o cargo de CEO, vai seguir na direção da Juventus."Por proposta do Presidente Andrea Agnelli, e a fim de permitir que a decisão sobre a renovação do Conselho seja encaminhada à Assembleia Geral com a maior brevidade possível, todos os membros do Conselho de Administração hoje presentes à reunião declararam que renunciaram ao cargo", informou o clube, em comunicado, acrescentando: "Pelas mesmas razões, cada um dos três (o Presidente Andrea Agnelli, o Vice-Presidente Pavel Nedved e o Diretor Presidente Maurizio Arrivabene) consideraram oportuno entregar os poderes conferidos ao Conselho. No entanto, o Conselho solicitou a Maurizio Arrivabene que mantenha o cargo de CEO."