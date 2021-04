Andrea Pirlo confirma: «Jogadores que estiveram na festa não serão convocados»

A imprensa italiana já tinha revelado esta manhã que a Juventus ia ter mão pesada e Andrea Pirlo confirmou isso mesmo. O treinador não convocou McKennie, Paulo Dybala e Arthur para o dérbi de amanhã com o Torino. Os jogadores estiveram numa festa ilegal e quebraram o protocolo da covid-19, pelo que serão multados e suspensos.





"Os três jogadores envolvidos não estão convocados para o jogo de amanhã. Com o tempo vão retomar o trabalho e depois logo se vê. Eu tomei a decisão e o clube fez o resto. Estas coisas sempre aconteceram, mas agora não é o momento, dado o problema que o mundo enfrenta. Somos um exemplo e temos de nos comportar em conformidade com isso", explicou o treinador dos bianconeri.Pirlo está na corda bamba na Juventus, a equipa encontra-se a 10 pontos do líder Inter, e a imprensa diz que o técnico terá de vencer os próximos dois jogos para se manter à frente do campeão italiano. O antigo jogador reconhece a pressão."A abordagem passa por ganhar todos os jogos e ver o que acontece, tanto atrás como à nossa frente na classificação. O objetivo é vencer amanhã e depois disso pensar no encontro seguinte. A nossa meta é ganhar todos os jogos", referiu.O treinador não duvida da sua equipa. "Haverá muito orgulho porque esta é uma equipa de campeões, que já passaram por momentos destes. Terão um grande desejo de vingança e de provar que são um grupo de jogadores fantástico."