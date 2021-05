Andrea Pirlo deixa garantia: «Não me vou embora»

Andrea Pirlo não vai sair da Juventus, pelo menos pelo próprio pé. O técnico da Juventus ficou naturalmente agastado com a derrota caseira (0-3) na receção ao Milan, mas garante que irá continuar a comandar os destinos da equipa enquanto lhe for "permitido".





"Eu não vou me afastar. Assumi esta função com muito entusiasmo. Estou à disposição do clube. Ainda faltam três jogos, por isso vou continuar a fazer o meu trabalho enquanto me for permitido", sublinhou o técnico italiano, acrescentando."Até começámos bastante bem, mas perdemos o rumo e este foi o resultado final. É difícil explicar. Muita coisa não funcionou. Quando se perde um jogo tão importante por 3-0, significa que muitas coisas não funcionaram, mas eu tenho de avaliar e conversar com os rapazes com a cabeça fria".Andrea Pirlo falou ainda da postura de alguns jogadores - algo que Maurizio Sarri (ex-técnico da Juventus) também chegou a abordar na temporada transata -,mas não deixou de sublinhar que a responsabilidade recai sobre si."Eu tinha um projeto diferente em mente e pensei que teria um grupo diferente à minha disposição. Estava a trabalhar em alguns conceitos, mas tive de fazer mudanças para me adequar às caraterísticas do grupo. (...) Não quer dizer que esta equipa é resistente a mudanças, mas há coisas que pensamos que ficam mais difíceis com alguns jogadores. Mas se não consigo tirar o melhor proveito deles, a culpa é minha e tenho de fazer melhor. Esta equipa é formada por grandes jogadores, por isso fica claro que algo não funcionou".