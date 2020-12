Andrea Pirlo: «Problema de Messi é mental e não futebolístico»

Andrea Pirlo, treinador da Juventus, não tem dúvidas que Messi e Cristiano Ronaldo vão centrar as atenções no encontro de hoje entre as duas equipas, na Catalunha, para a Liga dos Campeões.





"O Koeman tem razão, seria um erro dizer que um é melhor do que o outro. Repartiram entre eles as Bolas de Ouro dos últimos 15 anos, não é justo destacar um deles. São jogadores que deliciam milhões e milhões de adeptos de cada vez que jogam. Há que agradecer-lhes tudo o que fizeram pelo futebol", considerou o antigo futebolista italiano.O treinador falou também do momento que Messi vive no Barça. "Está num momento especial da sua carreira porque teve algum problema este verão, não se sabia se ficava no Barcelona ou não, mas durante os jogos sempre demonstrou o seu valor", sublinhou.E acrescentou: "Mais do que futebolístico, provavelmente tem um problema mental, mas não quero entrar por aí, não temos nada com isso. O Messi é um fenómeno já demonstrou isso mesmo."