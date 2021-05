Andrea Pirlo quebra o silêncio depois do despedimento: «Um final inesperado»

Andrea Pirlo deixou esta sexta-feira - depois de a Juventus ter oficializado a sua saída do comando técnico da equipa -, uma mensagem de despedida, garantindo ter vivido um ano difícil nos bianconeri. No entanto, o antigo futebolista, que vestiu a camisola do clube de Turim durante cinco épocas, afiança que não se arrepende de há um ano ter aceitado este desafio.





"A minha primeira temporada como treinador acabou. Foi um ano intenso, complicado, mas, de qualquer modo, maravilhoso. Quando fui chamado pela Juventus nunca pensei no risco que corria, embora fosse bastante evidente. O respeito pelas cores desta camisola e a vontade de me envolver ao mais alto nível no projeto que me foi proposto prevaleceram.Se tivesse que voltar atrás faria exatamente a mesma escolha, embora ciente de todos os obstáculos que encontrei, num período tão difícil para todos, que me impediu de planear as minhas intenções e o meu estilo de jogo da melhor maneira possível, mas durante o qual alcancei os objetivos que me foram solicitados.Esta aventura, apesar de um final inesperado, deixou ainda mais claro o que gostaria que fosse o meu futuro, que espero seja tão completo e cheio de satisfações como o que experimentei como jogador.É hora de voltar ao jogo e enfrentar novos desafios. No entanto, quero agradecer à família Juventus e a todos aqueles que estiveram perto de mim nesta temporada."