Apostas podem tramar médio da Juventus: Fagioli corre risco de ser suspenso por três anos

O 'La Stampa' revela esta quarta-feira que Nicolò Fagioli, médio da Juventus, está a ser investigado por apostas em plataformas ilegais. Se for considerado culpado o jogador dos bianconeri pode ser suspenso por três anos.Segundo o jornal italiano, o nome do médio, de 22 anos, surgiu no âmbito de uma investigação levada a cabo pela procuradoria de Turim visando o jogo ilegal. Os investigadores analisaram acessos, dados, transações e Fagioli surgiu entre os apostadores suspeitos, que foram colocados sob investigação. A federação está ao corrente da situação desde o dia 30 de agosto.Em Itália os futebolistas estão proibidos de apostar, direta ou indiretamente, em "eventos oficiais organizados pela federação italiana, pela UEFA e pela FIFA."