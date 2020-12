Arthur: «Chegamos às 2 da manhã e o Ronaldo vai treinar... Digo-lhe que está doente»

Arthur é um dos dos poucos jogadores do Mundo que já dividiu o balneário com Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar e o jogador brasileiro da Juventus explica, em declarações ao jornal espanhol 'Marca', o que todos têm em comum.





"A mentalidade. Bom, primeiro está o talento, mas isso toda a gente sabe que eles têm. São os três futebolistas com mais talento com quem dividi o balneário. Mas também têm uma mentalidade ganhadora incrível. Fixam-se num objetivo e trabalham para ele, acreditam que conseguem e deixam a vida em campo se for preciso. Não se contentam com pouco. Querem sempre mais. Marcam um golo e querem outro, marcam dois e querem três. Impressionam-me porque nunca baixam os níveis de concentração", contou o antigo jogador do Barcelona.Arthur refere que no caso de Cristiano Ronaldo ficou surpreendido com a forma como o português trabalha. "Eu já sabia, porque toda a gente fala e o mundo do futebol é pequeno. Dizem-te o que ele faz, mas quando o vês de perto é impressionante. Há dias em que chegamos às 2 da manhã porque jogámos tarde e ele vai treinar. Quem faz isto? O Cristiano. Brinco com ele e digo que está doente, mas o que podes dizer a alguém que tem tantas Bolas de Ouro? Mentalmente é muito forte."Mas o português também dá conselhos a Arthur. "O Cristiano é um tipo espectacular. Desde que cheguei ajudou-me imenso porque falamos a mesma língua. Está sempre próximo e ajuda-me em coisas que não entendo. Ajuda-me com a comida, está sempre a dizer-me o que tenho de comer. Que não devia comer isto, que aquilo me faria bem... Ele preocupa-se com os outros, tenta sempre ajudar. Tive muita sorte com o Cristiano e com todo o balneário, são boas pessoas."