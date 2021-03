'As' avança que a Juventus vai deixar Ronaldo sair se receber uma proposta de 25 milhões

O jornal espanhol 'As' escreve esta terça-feira que a Juventus vai deixar Cristiano Ronaldo sair de Turim se receber uma proposta de 25 milhões pelo passe do internacional português no próximo verão.





O clube precisa de fazer uma pequena revolução no plantel, com reforços no meio-campo, na frente de ataque e possivelmente um novo treinador, pelo que a saída do português, escreve o 'As', pode ajudar neste particular, pois é o jogador mais bem pago do plantel.Nas contas dos bianconeri Ronaldo - que tem mais um ano de contrato - representa um custo anual de 87 milhões de euros, por isso o clube não forçará a sua permanência caso chegue uma proposta que seja do agrado da Juventus e do jogador. Mas também não o vai empurrar para a saída.Recorde-se que em Espanha tem-se falado do regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, mas o capitão da Seleção Nacional, de 36 anos, também já foi apontado ao PSG e até ao Manchester United.A época da Juventus tem sido dececionante; a equipa caiu na Liga dos Campeões às mãos do FC Porto e no campeonato está atualmente a 10 pontos do Inter. Resta-lhe a Taça de Itália, frente à Atalanta, para não terminar a época em branco.