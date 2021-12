Autoridades italianas poderão chamar Ronaldo a depor por causa de um documento secreto

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta quinta-feira que o Ministério Público de Turim pode intimar Cristiano Ronaldo para prestar esclarecimentos no âmbito das investigações por fraude fiscal alegadamente cometidas pela Juventus nas últimas três temporadas.Embora não seja uma das pessoas diretamente investigadas, o nome do português surgiu no âmbito de uma escuta telefónica, onde um dos diretores falava num "documento que teoricamente não deveria existir".Nas buscas realizadas as autoridades não encontraram o tal documento; os dirigentes da Juventus não explicaram que acordo fizeram com o português e o procurador pode agora questionar Cristiano Ronaldo sobre o assunto.A imprensa italiana adianta ainda que o acordo pode dizer respeito a um pagamento feito a Ronaldo, antes de o português rumar ao Manchester United.CR7 foi um dos jogadores que abdicou do salário entre março e junho de 2020, para ajudar o clube a recuperar dos efeitos da crise pandémica. E ao que parece terá havido um acordo a estabelecer que, se a atividade fosse retomada, essa remuneração seria paga durante o ano seguinte.As autoridades judiciais querem perceber que tipo de acordo foi feito porque não comunicado qualquer acerto às autoridades competentes.