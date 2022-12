Autoridades italianas prepararam mandados de detenção para Agnelli e mais 14 pessoas

A Gazzetta dello Sport, a agência Ansa e outros meios de comunicação social italianos avançam esta quinta-feira que as autoridades judiciárias de Turim estão a preparar mandados de detenção visando Andrea Agnelli e outras 14 pessoas, incluindo o ex-diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, que agora está no Tottenham.Agnelli demitiu-se da presidência da Juventus na segunda-feira, juntamente com todos os elementos da direção. Correu em Itália o rumor que as demissões visavam acalmar de alguma forma as ações judiciais que sobre eles pendiam, mas se foi essa a intenção, a verdade é que parece não ter surtido efeito.A direção da Juventus é suspeita de levar a cabo 'manobras fiscais', estando acusada de falsos testemunhos, obstrução à justiça fiscal e falsificação de documentos.Ao todo são 16 as pessoas sob investigação, incluindo a própria Juventus enquanto clube.