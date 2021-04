Bentancur e a frustração de Ronaldo: «Esperemos que marque da próxima vez»

Rodrigo Bentancur, médio da Juventus, abordou a frustração de Cristiano Ronaldo no final do jogo com o Génova, que a formação de Turim venceu, por 3-1.





"É a mentalidade dele, foi graças a ela que se tornou num dos melhores jogadores do mundo. Quando não marca sente-se mal", explicou o jogador."Não é nada contra a equipa, a frustração é com ele próprio. Ele quer marcar em todos os jogos. Estamos felizes com o trabalho que faz e esperamos que ele consiga marcar no próximo jogo", completou Bentancur.O jogador acredita na conquista do campeonato e não atira a toalha ao chão. "Mesmo estando longe, o 'scudetto' está matematicamente ao nosso alcance. Temos de continuar a vencer todos os jogos."A Juventus é terceira classificada na Serie A, a 12 pontos do Inter.