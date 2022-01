A passagem de Cristiano Ronaldo pela Juventus deu muito que falar, e até marcou... os mais velhos. Bonucci e Chiellini, duas 'instituições' dos bianconeri, deixaram elogios ao craque português no podcast 'Wild Moss', e lembraram alguns episódios caricatos que viveram ao longo da carreira."Desde que [Ronaldo] chegou à Juventus, estávamos preparados para a explosão dos meios de comunicação depois de cada ação dele. Mas quando se integrou no grupo, comportou-se normalmente e foi sempre bom com toda a gente. Não agia como uma estrela. Mesmo sendo uma multinacional ambulante, é possível brincar com ele", referiram os centrais italianos, que também revelaram como foi a festa da conquista do Euro'2020, assim como uma 'pequena' superstição."Depois da nossa primeira vitória, o autocarro arrancou sem Gianluca Vialli. Esqueceram-se dele. A partir daí, sempre que saíamos do nosso centro para ir jogar, o autocarro começava a andar e parava uns cinco metros depois para ele entrar. Depois da final comemorámos a noite toda. Barella esteve de ressaca... no fim das contas até parece que somos treinados, quase sem saber, para algumas situações. Mesmo durante a competição, fizemos alguns churrascos e bebemos um pouco", lembraram.Chiellini confessou ainda, em tom de brincadeira, que tem sido mais difícil manter-se na elite do futebol por ser... "feio". "Para mim tem sido complicado... basta olharem para mim, sou feio como tudo. O Bonucci iria safar-se sempre melhor do que eu, é mais bonito".Bonucci teve ainda tempo para contar um episódio caricato que viveu durante um jogo, quando questionado se já tinha precisado de abandonar o relvado para ir a uma casa de banho. "A mim nunca me aconteceu, mas um colega de equipa já me disse assim ao intervalo: 'olha para as minhas costas. Se estiver castanho, estraguei tudo...'", rematou.