Bonucci: «Ronaldo é um super-atleta. Ibrahimovic tem personalidade»

A liga italiana prepara-se para o regresso, após mais de dois meses suspensa devido à pandemia de coronavírus, e para Leonardo Bonucci só faz sentido atribuir o título de campeão caso o campeonato seja concluído.





Numa entrevista ao jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', o defesa da Juventus falou sobre o regresso aos treinos, elogiando o internacional português Cristiano Ronaldo."Ele é um super atleta, um ótimo profissional. Disse-me o que fez para manter a forma durante a quarentena. Apresentou-se em perfeitas condições. Ele é um campeão, sob todos os aspectos", afirmou.Também Zlatan Ibrahimovic, que não estará apto neste regresso da Serie A, devido a lesão, fez parte da conversa de Bonucci com a 'Gazzetta dello Sport'."Adoraria jogar com ele. Ele é um líder, tem personalidade, é forte. Teria sido bom enfrentarmo-nos nos treinos. Ele tem cara fechada, mas é boa pessoa. Em campo, os jogadores com carácter, estão sempre animados pelo desejo de vencer, eles oferecem estímulos únicos", assumiu, Bonucci que não vê a hora de voltar à competição."Espero que seja possível chegar ao final do campeonato. Se não fosse assim, surgiriam muitas histórias, controvérsias, apelos... Não sou a favor de outras hipóteses. Se pararmos, é melhor terminar tudo e não atribuir título. Esperemos conseguir chegar a 2 de agosto e decretar um vencedor. E que seja a Juve..."