Bonucci vai pendurar as botas no final da próxima temporada

Leonardo Bonucci revelou que irá pendurar as botas no final da próxima temporada (2023/2024). O central de 36 anos irá colocar assim um ponto final numa longa carreira que, até agora, conta com 9 Scudettos – só Buffon tem mais, com 10 –, cinco Taças de Itália e as outras cinco Supertaças italianas, além de um Europeu com a seleção azzurri, em 2021."Quando deixar de jogar no próximo ano, irá chegar o fim de uma era na defesa, uma forma de defender 'à italiana'. É um orgulho estar entre os grandes", disse o central numa entrevista para marcar os 500 jogos ao serviço da Juventus no canal de Youtube do clube."Quando és uma criança, corres atrás da bola, sonhas em vestir a camisola de um clube como a Juventus, jogar 500 vezes com este emblema significa que fizeste história. Dentro de mim estará sempre aquela criança que fica feliz por entrar em campo", acrescentou.A jornada de Bonnuci começou em 2005/2006 no Inter, seguido de um empréstimo de dois anos ao Treviso e outro no Pisa. Em 2009/2010 assina pelo Bari e, no ano a seguir, começa a longa jornada com a Juventus, apenas interrompida em 2017/2018 com a passagem nessa temporada apenas no Milan, perfazendo 12 anos no clube de Turim, nos últimos 13.