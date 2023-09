Bonucci vai processar Juventus por "danos profissionais e de imagem"

Depois de ter rescindido com a Juventus durante o último mercado de verão e de ter assinado pelos alemães do Union Berlin, Leonardo Bonucci pretende agora processar a vecchia signora devido ao tratamento a que foi sujeito nos últimos tempos no clube, segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.Bonucci queixa-se de falta de condições de treino e de preparação adequadas. De acordo com a mesma fonte, o experiente central de 36 anos alega ter sido obrigado a treinar à noite, num horário diferente dos restantes companheiros de equipa, e sem acesso a outras instalações do clube, como o ginásio, piscina e restaurante.O defesa de 36 anos alega que esta circunstância fez com que sofresse "danos profissionais e de imagem", garantindo que há outros elementos do plantel às ordens de Massimiliano Allegri a passar pelo mesmo.Segundo a 'Gazzetta', o campeão europeu pela Itália em 2021 deixou ainda claro que não pretende beneficiar financeiramente com o processo e que qualquer valor resultante desta ação será doado a duas instituições de caridade na Itália.