Buffon anuncia o adeus à Juventus: «Chegámos ao fim de um ciclo»

Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus, de 43 anos, revelou que vai deixar o clube no final da época. "O meu futuro é claro e está definido. Esta bonita e longa experiência com a Juve vai chegar a um fim definitivo no final desta época", admitiu o jogador, em declarações à 'beIN Sports'.





Depois de ter vestido a camisola bianconera entre 2001 e 2018, Buffon regressou a Turim há duas épocas, depois de uma temporada no PSG. O seu contrato termina em junho próximo e não será renovado. "Sinto que dei tudo à Juve e que recebi tudo. Mais do que isto não pode ser feito. Chegámos ao fim de um ciclo."O guarda-redes não explicou se vai continuar a jogar ou se pretende pendurar de vez as luvas. "Ou paro ou encontro uma situação que me motive e que me dê uma nova experiência de vida. Vou ter isso tudo em consideração."A época da Juventus foi dececionante e Buffon reconhece-o. "Faltou-nos continuidade. Os jogos que fizemos contra os cinco ou seis primeiros ganhámos. Mas depois empatámos e perdemos outros. Foram jogos equilibrados, mas perdemos pontos estúpidos contra equipas mais fracas."O guarda-redes admite que as exibições coletivas não ajudaram Cristiano Ronaldo. "Tenho uma excelente relação com ele. É muito simpático comigo. Marcou muitos golos, tal como aconteceu nos últimos anos. O aspeto individual sobressai quando a equipa alcança objetivos importantes e quando isso não acontece, as performances individuais sofrem."