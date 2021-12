Buffon: «Juventus perdeu o ADN coletivo com a chegada de Cristiano Ronaldo»

Gianluigi Buffon assumiu esta quinta-feira, em entrevista ao TUDN, que a chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus teve o efeito negativo de tirar à formação italiana o sentido coletivo. Ainda assim, o veterano guardião, que agora representa o Parma, assegura que os tempos passados com CR7 foram positivos pese embora essa influência negativa no jogo da Vecchia Signora."A Juventus tece a chance de ganhar a Champions no seu primeiro ano, naquele em que eu estive no Paris SG, e não consigo perceber o que se passou. Quando voltei, trabalhei com o CR7 durante dois anos e fizemos as coisas bem juntos, mas acho que a Juventus perdeu aquele ADN de ser uma equipa. Tínhamos chegado à final da Champions em 2017 porque éramos uma equipa recheada de experiência, mas acima de tudo éramos um só e havia concorrência forte no grupo pelas posições. Perdemos isso com o Ronaldo", assumiu o veterano guardião, agora ao serviço do Parma.