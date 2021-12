Buffon: «Muitos jogadores da Juventus não estavam preparados para Ronaldo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gianluigi Buffon considera que boa parte do plantel da Juventus não soube adaptar-se à entrada de Cristiano Ronaldo, tendo perdido o seu ADN, como já havia dito anteriormente "A culpa não foi de Cristiano, pois ele é o 'tal' e quando se contrata um jogador deste calibre há que saber ao que se vai. É preciso saber se os outros jogadores estão preparados e, na minha opinião, não estavam prontos para um certo tipo de experiência. Todos sentiram um pouco a presença de Cristiano e isto nunca deveria ter acontecido, especialmente num clube como a Juventus. Quando ele chegou a Turim, eu fui para o PSG. E quando regressei constatei um clube diferente, que não me lembrava aquele que tinha deixado antes", referiu o veterano guarda-redes do Parma, de 43 anos, ao 'Corriere della Sera'.